Høyre vil tredoble støtten til Ukraina

Partiet vil tredoble støtten fra 15 milliarder til 45 milliarder i 2025, hovedsakelig gjennom økt militær støtte. Det opplyser Høyre i en pressemelding søndag kveld.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

– Dersom Ukraina faller, er også freden og tryggheten i resten av Europa truet. Det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse at Putin ikke får erfare at det «virker» å overfalle et naboland og endre grenser ved hjelp av militær makt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Det er ikke noe annet alternativ hvis vi skal klare å gjøre det som er riktig historisk sett, i den voldsomt dramatiske situasjonen Ukraina nå står i, sier Solberg videre.

I 2022 var Ukraina-støtten totalt på 10,7 milliarder kroner, mens den endte på 19,1 milliarder i fjor. For i år ligger det an til at støtten ender på totalt 27 milliarder kroner, mens det til sammenligning ligger an til 15 milliarder til neste år.

Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen, sier ukene og månedene som kommer kan avgjøre Ukrainas skjebne.

– Krigen utkjempes nå, og den kan vinnes eller tapes nå. Vi har sagt at vi skal stå ved Ukrainas side og støtte deres kamp. Når situasjonen er så kritisk som den er nå, mener vi det er både riktig og nødvendig å øke støtten.

