Joe Biden punger ut til Ukraina før Trump tar over

Det sa nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sulllivan søndag. Han ga samtidig utrykk for bekymring for hva konsekvensene vil bli dersom USAs avslutter sin støtte til Ukraina.

President Joe Biden vil gå over de viktigste utenrikspolitiske spørsmålene i Europa, Asia og Midtøsten når han møter Trump onsdag.

– Presidenten vil få muligheten til å forklare påtroppende president Trump hvordan han ser på ting og å snakke med ham om hvordan han vil håndtere disse sakene når han tiltrer, sa Sullivan på CBS-programmet Face the Nation.

USA har ledet en internasjonal koalisjon til støtte for Ukraina i krigen mot Russland. Et hovedmål for Biden de siste månedene vil være å sette Ukraina i sterkest mulig posisjon på slagmarken slik at de til slutt er i en sterkest mulig posisjon ved forhandlingsbordet, ifølge Sullivan.

