Høiby-eks varslet kronprinsparet om mishandling

I januar 2023 sendte Snekkestad en tekstmelding til kronprinsesse Mette-Marit, hvor hun skal ha skrevet om Høibys problemer med aggresjon og vold mot henne, skriver Aftenposten.

– Jeg kan bekrefte at min klient tok kontakt med kronprinsparet, og at budskapet hennes er korrekt gjengitt her, sier Snekkestads bistandsadvokat, Petter J. Grødem, til avisen.

Aftenposten har spurt Slottet om hvordan kronprinsparet forvaltet informasjonen de fikk av Snekkestad.

– Dette er en sak som er til behandling i rettsapparatet, og vi synes ikke det er riktig å kommentere uttalelser gjennom mediene. Vi har tillit til at politiet og rettsapparatet håndterer dette på en god måte, svarer Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til avisen.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Vi har ingen kommentarer til dette nå og må eventuelt komme tilbake, skriver politiadvokat Andreas Kruszewski i en epost til Aftenposten.

