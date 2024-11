Frp og Høyre nærmer seg flertall alene, ifølge ny partimåling

Målingen, som er utført av Norfakta på vegne av Nationen og Klassekampen, viser at Frp har økt med 4,7 prosentpoeng siden forrige måling i oktober. Økningen er utenfor undersøkelsens feilmargin og derfor statistisk signifikant.

Partiet lander på 21,3 prosent oppslutning, bare 0,9 prosentpoeng mindre enn Høyre på 22,2 prosent. Til sammen ville de to partiene fått 80 av de 169 plassene på Stortinget, ifølge målingen.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til Nationen at det er hyggelig at flere ønsker seg Frp-politikk, men understreker at det er lenge igjen til valget. Hun sender også et lite stikk i retning Høyre.

– Jeg tror mange ser at Arbeiderpartiet og Høyre har blitt litt like hverandre i mange spørsmål, og at Frp er forskjellen og det eneste reelle alternativet dersom vi skal gi folk mer frihet, økt trygghet og sikre Norge en ny kurs.

Ap har økt med 0,6 prosentpoeng til 20,9 prosent siden forrige måling i oktober. AUF-leder Gaute Skjervø ber moderpartiet ta lærdom fra Demokratene i USA, som tirsdag tapte presidentvalget for Donald Trump og Republikanerne.

– Arbeiderpartiet må lære av det Kamala Harris gjorde feil. Man må mobilisere venstresiden først, slik at de med et bankende hjerte for omfordeling tror og stemmer på oss, sier han til Nationen.

Et representativt utvalg på 1000 personer ble 5. og 6. november spurt om hvem de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i dag. Målingen har en feilmargin som varierer mellom 0,9 og 2,5 prosent.

