Barth Eide etter valget: – Må ta større ansvar for egen sikkerhet

– På onsdag valgte det amerikanske folk sin nye president. Den nye president Trump har sagt at han ønsker å sette amerikanske interesser først. Det er et klart signal til verden, og til oss, om at vi må ta et større ansvar for vår egen sikkerhet, sier utenriksministeren i en pressemelding.

Vi lever i en utrygg verden, påpeker utenriksministeren. Han trekker fram krigen i Ukraina.

– Det har skapt en energikrise på vårt kontinent og en helt ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Verdens felles spilleregler, som alle land har skrevet under på i FN-pakten, er blitt helt satt til side.

Han trekker også fram krigen i Gaza, og kaller bildene derfra hjerteskjærende.

– Statsministeren og jeg har vært meget tydelige på at bruddene på krigens folkerett er uten sidestykke og totalt uakseptable, sier Eide.

