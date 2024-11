Ap kraftig tilbake i Oppland – Frp fosser fram

Dermed er partiet langt større i Oppland enn Ap, som får en oppslutning på drøyt 18 prosent i målingen som Sentio har gjort for Oppland Arbeiderblad, GD, HA, Østlendingen og Glåmdalen. 600 personer er spurt mellom 28. oktober til 4. november.

Lederen for aksjonsgruppa for Dokka videregående skole, Rita Sirirud Vatnedal, er ikke i tvil om årsaken til Aps fall, som også gjør seg gjeldende i en måling på fylkestingsnivå i Innlandet.

– Å gå i bresjen for et vedtak som legger ned seks skoler og skolesteder samtidig som de står inne for et arbeidsprogram som sier at de skal kjempe for opprettholdelse av mindre skoler, og at de skal legge en desentralisert skolestruktur til grunn, oppleves nok av mange Ap-velgere som å bli ført bak lyset eller lurt, sier Sirirud Vatnedal til Oppland Arbeiderblad.

Valganalytiker Arve Østgaard i Sentio mener tallene er ekstreme.

– Det er en sjokkmåling som vil gi gjenklang i hele Norge. Det er helt ekstremt med framgangen til Frp, og at Arbeiderpartiets fall er så stort, sier han.

Senterpartiet får en rekordlav oppslutning på 16,1 prosent, ned 10 prosentpoeng.

Valgforsker Tord Willumsen ved Høgskolen i Innlandet sier det er Frps store framgang som er mest iøynefallende. Mange av velgerne kommer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Dette er en del av en nasjonal trend, men den er sterkere i Oppland. Det kan skyldes at styringspartiene har tatt upopulære beslutninger, som skolenedleggelsene. Så skal vi være forsiktige med å overtolke. Vi har ikke spurt velgerne om det. Vi vet ikke hvorfor de gjør som de gjør, sier han.

