Flere partier går til lovlighetskontroll av skolevedtak

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi setter oss nå ned for å jobbe med dette. Innen fristen på tre uker kommer vi til å levere et lovlighetsvedtak, sier gruppeleder Aud Gunnhild Hove i Senterpartiet i fylkestinget i Innlandet til NTB.

Etter en bitter kamp måtte hun og Senterpartiet onsdag se seg nedstemt i fylkestinget i striden om nedleggelse av flere videregående skoler i Innlandet.

Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønnes 30 stemmer vant mot opposisjonens 27 stemmer.

– Når det er et knapt flertall som vedtar det, og så mange som har kritiske spørsmål, så er det jo greit å få en tredjepart som kan gå inn og se på det, sier hun.

Reagerer på flere ting

Det har ligget i kortene at noen ville kreve en vurdering av om vedtaket er lovlig. Dersom tre eller flere medlemmer av fylkestinget stiller et slikt krav, går saken videre til behandling hos statsforvalteren.

– Det kommer vi til å gjøre. Vi vil jobbe litt med det, for vi må gå gjennom saken og begrunne hvorfor, sier Hove.

Hun mener at det er flere elementer ved vedtaket som kan være lovstridig. Hun stiller blant annet spørsmål ved om det er gjort grundige nok vurderinger når det gjelder samfunnsøkonomiske konsekvenser, om barns beste er godt nok ivaretatt og om tallgrunnlaget for innsparingene er grundig nok.

I tillegg sår hun tvil ved om høringsinnspillene er godt nok ivaretatt.

– Vi må ha mer oversikt over hele saken før vi leverer inn dette, sier hun til NTB.

Flere partier

Senterpartiet har alene elleve representanter i fylkestinget, noe som betyr at de er mer enn mange nok til å kreve lovlighetskontroll.

Men også Rødt, med to representanter, sier til Kommunal Rapport at de kommer til å gjøre det samme. Også Pensjonistpartiet varsler lovlighetskontroll, skriver Østlendingen.

Venstres to representanter ga beskjed om at de vil kreve lovlighetskontroll allerede før onsdagens vedtak.

– Det er viktig for oss at kravet får oppsettende virkning, slik at ingen tiltak kan settes i gang før lovlighetskontrollen er avsluttet, sier Svein Ørsnes i Rødt til Østlendingen.

