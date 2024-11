SV: Milliarder til utslippskutt, pensjonister og sosialhjelp

– Disse pengene skal gå til å fange CO2, legge om fossil energi til fornybar produksjon og teknologi som direkte kan suge ut CO2 av luften, sier energi- og miljøpolitiske talsperson for SV Lars Haltbrekken til VG.

Det alternative budsjettet legges fram i sin helhet i formiddag. Partiet vil også satse på pensjonistene ved å øke minstepensjonen og garantipensjonen for enslige med 12.000 kroner.

– Våre pensjonsforslag kommer på toppen av trygdeoppgjøret. Vi prioriterer de enslige minstepensjonistene fordi mange eldre lever i fattigdom. De er blant dem som har det aller trangest, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Ifølge FriFagbevegelse foreslår SV også å øke barnetrygden, minstesatsen for sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger.

– Vi er fortsatt ikke ute av dyrtida. Det er viktig å styrke økonomien til folk og gi dem mer å leve for, sier Åse Heien, fungerende arbeidspolitisk talsperson i SV, til nettstedet.

Partiet vil også la uføretrygdede tjene mer før de får redusert trygd, og gi folk mellom 27 og 30 billigere tannlege. For barnefamilier foreslår de å øke barnetrygden med 202 kroner og innføre gratis kjernetid for fjerdeklassingene på SFO.

SV ønsker å øke minstesatsen på arbeidsavklaringspenger med 7.500 kroner i året. Denne ytelsen skal sikre inntekt i perioder når man på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

– Vi styrker økonomien til mange folk som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet. Mange i norsk politikk som ser ut til å mene at disse personene får det bedre ved å ha dårligere råd, sier Heien.

Ettersom dagens regjering ikke har flertall, er de avhengige av støtte fra andre partier. Etter at det alternative budsjettet til SV er lagt fram, går de i forhandlinger med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å bli enige om et endelig statsbudsjett for 2025.

