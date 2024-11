SV vil øke bemanningen i barnehagene – setter av 1,2 milliarder

Av Marius Helge Larsen/NTB

– I både private og kommunale barnehager er det ganske kritisk lav bemanning veldig mange steder. Vi hører forferdelige historier om barn, hvor det nesten er på grensen til omsorgssvikt. I tillegg er det mange fortvilte ansatte, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold til NTB.

Sammen med finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski byr hun på en smakebit fra SVs alternative statsbudsjett, som blir lagt fram torsdag.

Wold viser også til at mange barnehagelærere slutter i sektoren.

– Skal vi få gjort noe med det, må vi få snudd utviklingen. Da må det litt hardt krutt til, sier hun.

– Varslet krise

Med 1,2 milliarder kroner mer, vil det kunne ansettes 1574 flere barnehagelærere i barnehagene, ifølge tall SV har hentet inn fra Finansdepartementet.

– Det at vi har lagt inn 1,2 milliarder kroner, er en stor satsing for SV i vårt alternative budsjett. Det viser at vi mener alvor, sier Kaski.

Hun mener at situasjonen i barnehagene har blitt «verre og verre og verre» de siste årene.

– Dette har vært en varslet krise over lang tid. Vi mener at regjeringen svikter når de ikke kommer med mer penger til økt bemanning, sier Kaski.

Røper ikke prioriteringer

SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner. Etter at det alternative budsjettet til SV er lagt fram, går de i forhandlinger med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å bli enige om et endelig statsbudsjett for 2025.

Kaski vil ikke si noe om hvor hardt de vil kjempe for å få inn mer penger til barnehagebemanning i forhandlingene.

– Vi kommer tilbake til prioriteringene når vi starter opp forhandlingene, rett og slett, sier hun.

