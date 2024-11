Store protester mot foreslått skolekutt i Østfold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Før møtet i fylkeskommunen var det lagt fram to forskjellige forslag til skolenedleggelser, begge to innebærer at Borg videregående skole i Sarpsborg legges ned. Det var derimot uklart hvilken skole som blir den andre som skal legges ned.

Her sto det mellom Kalnes og Greåker, og fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen landet på sistnevnte.

Forslaget blir nå lagt ut på ekstern høring, og saken skal endelig avgjøres av fylkestinget 4.- 5. desember. På skolene går det over 1900 elever til sammen.

Fylkespolitikerne i Østfold ble møtt av flere hundre demonstrerende elever og lærere. De forsøkte å påvirke politikerne før fylkeskommunedirektøren la fram sin innstilling til endring i skolestruktur.

Olsen la ikke skjul på at hun ikke synes det var en lystig oppgave å foreslå skolekutt. I tillegg til de to videregående skolekuttene foreslo hun legge ned Skjeberg folkehøyskole.

Bakgrunnen for skolekuttene er at Østfold fylkeskommune sier de må kutte 344 millioner kroner de neste fire årene, hvorav utdanningssektoren må ta en andel på 167 millioner.

