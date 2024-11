Oslo politidistrikt meldte at en kvinne var utsatt for tyveri klokken 12.32 onsdag.

– Fremstår som at kvinnen har blitt utsatt for et ran. I forbindelse med ranet har kvinnen blitt utsatt for vold og betegnes som lettere skadet, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i politiloggen klokken 13.06.

Nå jobber politiet med å få opplysninger fra vitner og hente inn videoovervåking.