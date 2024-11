Freyr Battery gjør endringer i toppledelsen og gjør milliardkjøp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jensen går også ut av styret i Freyr Battery, skriver E24.

Samtidig opplyser selskapet at de kjøper eiendeler fra det kinesiske selskapet Trina Solar som innebærer et produksjonsanlegg for solcellemoduler i Texas. Avtalen har en verdi på 340 millioner dollar, som tilsvarer 3,76 milliarder kroner, opplyser Freyr Battery i en børsmelding.

Anlegget i Wilmer i Texas har en produksjonskapasitet på fem gigawatt per år og startet produksjon i november. I 2025 skal anlegget være i full produksjon.

– Vi er fornøyde med denne transformative transaksjonen, som umiddelbart posisjonerer selskapet som et av de ledende selskapene inne produksjon av solteknologi i USA, sier Barcelo ifølge meldingen.

Selskapets batterifabrikk i Mo i Rana varslet nylig betydelig nedbemanning. Jensen skal i sin nye rolle i Freyr Europa ha ansvar for optimalisering av verdier og større inntjening. Hvilke konsekvenser dette har for batterifabrikken i Mo i Rana, er ikke kjent.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)