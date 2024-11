Vegvesenet: Fem gamle broer på E18 i Sandvika må rives

– Vi har hatt spesialinspeksjoner på broene for å få dokumentasjon på den tekniske og økonomiske levetiden på dem. Generelt er tilstanden ikke særlig god, sier prosjektleder Kari Floten i Statens vegvesen til Budstikka.

Broene fra 1960-tallet er bygd for en helt annen trafikk enn dagens over 90.000 kjøretøy i døgnet.

Planen var å erstatte broene med ny E18 i tunnel under Sandvika, den såkalte etappe to av E18 Vestkorridor-utbyggingen, skriver Teknisk Ukeblad. Men i den siste versjonen av Nasjonal transportplan (NTP) ble prosjektet flyttet ut av planen til en utviklingsportefølje. Det vil si at politikerne mener det ikke er rom for å realisere prosjektet de neste tolv årene.

– Blir det ikke noen ny vei under Sandvika, må Statens vegvesen starte en prosess for å skifte ut broene som har dårligst tilstand. Det er en krevende øvelse, sier Floten til Budstikka.

E18 er hovedfartsåren inn mot Oslo fra vest.

