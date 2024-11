Utslippene i fjor var de laveste siden 1990

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er likevel langt igjen før Norge når målene i Parisavtalen. I den har vi forpliktet oss til å kutte 55 prosent av utslippene fra 1990-nivåene innen 2030.

Fra 2022 til 2023 gikk utslippene ned med 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter – en reduksjon på 4,7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Nedgangen i 2023 kan forklares med elektrifisering i olje- og gassproduksjon, flere elbiler på veiene og lavere aktivitet i industrien, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner.

Olje, industri og veitrafikk har stått for de største utslippene i perioden siden 1990. Industrien har redusert utslippene med 43,5 prosent siden den gang.

Økte olje- og trafikkutslipp

I 2007 nådde Norges klimagassutslipp en topp, der olje- og gassbransjen sto for 27 prosent av de totale utslippene. Lav aktivitet førte til at utslippene flatet ut etter dette, og fra 2015 har utslippene hatt en synkende trend. Her har tiltak som energieffektivisering og elektrifisering bidratt til nedgangen.

Men til tross for disse tiltakene er utslippene fra denne bransjen 40 prosent høyere nå enn i 1990. Det skyldes at produksjonen har økt.

Utslippene i veitrafikken økte jevnt fram til 2007. Perioden etter finanskrisen i 2008 og virkninger av klimatiltak har bidratt til å redusere utslippsveksten.

At stadig flere har gått over til å kjøre elbil, har også ført til mindre forbrenningsutslipp de siste årene. Til tross for nedgang sist i perioden, var utslippet fra veitrafikken 8 prosent høyere i 2023 enn i 1990.

Dyrt med utslippskutt i Norge

– Norges utslipp siden 1990 er oppsiktsvekkende stabile for en «foregangsnasjon», sier NHH-professor Gunnar Eskeland til NTB. Han jobber særlig med klimaspørsmål.

Den knappe utviklingen fra 90-tallet henger sammen med at utslippskutt i Norge generelt er veldig dyrt. Det skyldes blant annet at man i Norge ikke kan kutte utslipp i kraftproduksjonen, slik andre land har gjort, forklarer han.

Han sier også at en del grep for å kutte utslipp koster mer enn de smaker, blant annet elbiler, elektriske ferger og elektrifisering av sokkelen.

Professoren påpeker at en del av Norges karbonutslipp fanges av skog, noe som ikke telles i dagens telleverk. I tillegg er Norge med i EUs kvotemarked, der man kan kjøpe klimakvoter i Europa.

– Den store summen er at norsk utslippspolitikk er nokså seriøs, nokså dyr, nokså effektiv, men altså ikke har redusert utslipp siden 1990. For inntektsnivået i Norge er vi ganske utslippsslanke, sier Eskeland og legger til:

– Europa har høye ambisjoner, og i de vil Norge streve med å skinne.

Krever mer jobb

Klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) erkjenner at Norge fortsatt har en jobb å gjøre for å kutte utslipp.

– Norge skal oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen med en målrettet, realistisk og rettferdig klimapolitikk. Utslippspilene peker rett vei, men fortsatt kreves det tiltak, reguleringer og politikk for å nå målene, og ruste norsk verdiskaping og næringslivet for lavutslippssamfunnet, skriver han i en epost.

Han understreker at SSB-tallene er gledelige, og at hvert tonn og hver tidel som kutter den globale oppvarmingen, teller.

– Hvert år skal vi gjøre mer for å kutte utslipp. Det vil ta tid før vi ser alle resultatene, men vi skal nå målet vi har meldt inn til FN i Parisavtalen. Vi skal skape jobber og kutte utslipp, skriver Sandvik.

Kritiserer regjeringen

Naturvernforbundet påpeker at Norge har brukt 33 år på å kutte 9,2 prosent utslipp, og at fram til 2030 må hele 50 prosent av fjorårets utslippsnivå kuttes for å komme i mål.

– Dette minner oss om at vi trenger større omstillinger av mange sektorer. Vi kan ikke fortsette å bygge motorveier som øker trafikken eller lete etter mer olje og gass, sier forbundsleder Truls Gulowsen i en pressemelding.

Han tror statsbudsjettene de neste årene blir viktige, men kritiserer Støre-regjeringen for å kutte i støtten til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.

– Stortinget kan ikke akseptere et slikt tilbakeskritt når det å kutte utslipp krever at den økes betraktelig. Det er også klart at CO2-avgiften for alle utslipp, også i petroleumssektoren, må økes betydelig, mye mer enn det regjeringen legger opp til, sier Gulowsen.

