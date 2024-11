Dagbladet endrer permisjonsrutiner etter «Partiet»-reaksjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har i kjølvannet av utgivelsen av «Partiet» satt oss ned og konkretisert hvordan vi i ledelsen skal forholde oss til folk som ønsker permisjon for å skrive bøker. Det er også for å hjelpe oss som redaktører, for å forventningsavklare og klargjøre før folk får anledning til å gjøre det, sa nyhetsredaktør Mads A. Andersen i Dagbladet på en konferanse i Bergen i helgen, ifølge Journalisten.

Nyhetsredaktøren sier at det er snakk om en rekke kontrollspørsmål. Han nevnte blant annet redegjørelse for hvorfor man ønsker å gjennomføre prosjektet utenfor sitt vanlige miljø, forhåndstanker om mulige årsaker til offentlig kritikk og hvordan permisjonssøkeren stiller seg til retningslinjene som finnes i bokbransjen.

Den mye omtalte boka «Partiet», som handler om Arbeiderpartiet, er skrevet av de to Dagbladet-journalistene Jørgen Gilbrant og Steinar Suvatne.

Boken har høstet sterke reaksjoner blant annet for sin omfattende bruk av anonyme kilder. Flere av personene omtalt i boken har kommet ut og pekt på det de mener er faktafeil.

