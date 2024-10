Dette er endret i andreopplaget av boka «Partiet»

Det skriver Aftenposten, som har kryssjekket førsteutgaven og andreutgaven mot hverandre.

Forlaget Gyldendal opplyser at det er lagt inn noen rettelser og presiseringer, men avviser at det har vært aktuelt å trekke boken – slik noen har krevd.

– I noen passasjer er det også lagt til noe mer kontekst. Forlaget har fått nødvendige forsikringer fra forfatterne om kvaliteten i kildegrunnlaget og hvordan ulike deler av boken kan dokumenteres. Det har aldri vært aktuelt å trekke boken, skriver direktør Ingeborg Volan i Gyldendal Litteratur i en epost til avisen.

Justerte omtale av Amundsen fra kritikk til ros

«Partiet – En innsideberetning om Arbeiderpartiets fall» av Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant er tilgjengelig i andreopplag, i hvert fall som e-bok, ifølge Aftenposten.

En del av endringene og nyanseringene gjelder rollen til nå avdøde Hans Kristian Amundsen. Han var sekretariatsleder i Aps stortingsgruppe og sentral i håndteringen av varslene mot Trond Giske i 2017.

I andreopplaget er det tatt bort to påstander knyttet til et notat som ble utarbeidet av en advokat.

Beskrivelsen av at Støre mistet tillit til Amundsen og ønsket ham ut av partiet, er endret, og Amundsen beskrives nå ved at flere støttespillere mener han var den som virkelig sto opp for varslerne i metoo-saken.

Satte metoo i kontekst

I omtalen av metoo har forlaget også lagt inn noe kontekst for å vise at dette var et tema som andre partier og samfunnet for øvrig også var berørt av, ikke noe som bare rammet Ap.

Ifølge Aftenposten er også en påstand fjernet om at Jonas Gahr Støre lovet å fjerne Trond Giske etter at varslersaken sprakk i desember 2017.

