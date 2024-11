Amerikanere i Norge kan stemme i presidentvalget helt til natt til onsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selvfølgelig er jeg spent på valget, jeg tror at hele kloden er spent, sier Christina Skovsgaard, leder for Democrats Abroad Norway, til NTB.

Det er cirka 9000 amerikanske statsborgere som bor i Norge. 2300 av dem er medlemmer i Democrats Abroad. Globalt var det i presidentvalget i 2020 over 900.000 amerikanere bosatt utenfor USA som sendte inn stemmene sine.

Delstatene har forskjellige regler og krav til stemmesedlene, men fortsatt er det flere som tar imot stemmer på telefaks, forklarer Skovsgaard. Andre delstater godtar epost og ulike apper.

Tror flere bruker stemmeretten sin i år

– Det er flere delstater som lar velgerne sende stemmeseddelen via faks, fordi de synes det er tryggere, forteller Skovsgaard videre.

Den føderale etaten Federal voting assistanse program bistår de velgerne bosatt i utlandet som trenger hjelp, men de er overbelastet, ifølge Skovsgaard.

– For tre dager siden ga de beskjed om at de ikke lenger hadde kapasitet til å ta imot stemmesedler på telefaks, de er overbelastet. Jeg tror det kan være en indikasjon på at det er flere som bruker stemmeretten sin i årets valg, anslår hun.

Amerikanske borgere bosatt i Norge kan få praktisk hjelp med stemmegivningen av Democrats Abroad, også om de planlegger å stemme på Donald Trump.

– Vi hjelper både republikanere og demokrater til å bruke stemmeretten, det er vi forpliktet til.

Valgvaker flere steder i Norge

Tirsdag kveld deltar mange amerikanere i Norge på valgvaker.

– Det er fem-seks valgvaker som er åpne for våre medlemmer, flere i Oslo, én i Stavanger og én på Røros, forteller Skovsgaard.

Hun var i sommer en av delegatene på landsmøtet i det demokratiske partiet fra utlandet som deltok på landsmøtet der Kamala Harris formelt ble utropt som presidentkandidat.

– I det demokratiske partiet regnes Democrats Abroad som en delstat, og vi sender 13 delegater til landsmøtet. I år var jeg én av dem.

