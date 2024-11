Tidligere advokat dømt til over to års fengsel for vold

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen ifølge BA dømt til å betale over 3,1 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Dommen legger til grunn av han over en periode på 19 år skal ha utøvd fysisk og psykisk vold mot kona og deres tre felles barn. Han nekter straffskyld.

Dagbladet, som omtale dommen først, skriver at den domfelte eksadvokaten benektet anklagene i retten. Der fortalte han at det hadde oppstått konflikt mellom ham og kona etter skilsmissen, og at han tolket voldsanklagene som et forsøk på hevn.

Denne forklaringen avviser tingretten. I dommen påpeker Hordaland tingrett at det er «helt utelukket at dette kan være oppkonstruerte forklaringer» fra mannens tre barn og ekskona.

Mannen har, ifølge BA, jobbet som advokat i en årrekke, men han la ned praksisen sin da voldstiltalen ble kjent i januar i år.

Hans forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, ønsker ikke å kommentere dommen overfor Dagbladet på nåværende tidspunkt.

– På generelt grunnlag kan jeg likevel opplyse om at enhver som opplever å bli feilaktig dømt, vil vurdere å anke avgjørelsen, sier han.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)