Terrorsiktede Bhatti ba om løslatelse fra varetekt

Terrorsiktede Arfan Bhatti møtte fredag i Oslo tingrett og ba seg løslatt fra varetekt. Retten ga ham imidlertid ikke medhold og fengslet ham i fire nye uker. Politiet sier de snart er ferdige med etterforskningen mot 47-åringen.

– Politiet mener at det fremdeles er realistisk å få saken ferdig etterforsket i løpet av utløpet av november, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

Påtalemyndigheten hadde på forhånd varslet at de ville be om fortsatt fengsling i fire uker, og at Bhatti skal undergis brev- og besøksforbud i hele perioden. Påtalemyndigheten argumenterte med at det foreligger bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare, slik som tidligere.

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Ville åpne dørene

– Politiet opprettholdt sin begjæring om varetektsfengsling i retten. Siktede begjærte seg løslatt, sier Myrold.

Fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører etter politiets ønske. Bhatti selv hadde ønske om det motsatte.

– Han har ikke tillit til norske myndigheter slik rettsprosessen har vært fram til nå. Han ønsket at offentligheten skulle få innsyn i prosessen. Når offentligheten nektes innsyn, ser han ikke lenger noe poeng med å forklare seg, sier advokat Inger Zadig, som forsvarer Bhatti, til NTB.

I fengslingskjennelsen skriver dommerfullmektig Anja Vestøl Hauge at Bhatti mest sannsynlig var delaktig i planleggingen av masseskytingen i Oslo natt til 26. juni 2022. Den mener også at det er fare for at han vil unndra seg rettsforfølgelse dersom han slippes ut.

– Retten viser til at saken etterlater et inntrykk av at handlingen var godt planlagt med høy operasjonssikkerhet. Det er også indikasjoner på at Bhatti motarbeider etterforskningen, står det i kjennelsen.

Nekter avhør

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni 2022, der Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet en rekke andre. Den 47 år gamle islamisten Bhatti ble tidlig koblet inn som en bakmann og planlegger av angrepet, men hadde forlatt Norge da angrepet skjedde under pride i Oslo den aktuelle natten.

Siden han ble utlevert fra Pakistan til Norge i begynnelsen av mai i år, har Bhatti nektet å samarbeide med politiet. Fengslingsmøtet fredag var første gang han fysisk møtte i retten, men for å klage på soningsforholdene og begjære seg løslatt.

Under tiden i varetekt har Arfan Bhatti avvist alle forsøk fra politiet på å avhøre ham.

Krever innsyn

– Det stemmer ikke at han ikke vil la seg avhøre. Han ble under tortur avhørt over fem-seks dager i Pakistan på norsk bestilling. Han er villig til å avgi ny forklaring, forutsatt at han først gis fullt innsyn i straffesaken, sier advokat Inger Zadig.

Myrold sier etterforskerne er interessert i å høre Bhattis forklaring.

– Politiet ønsker alltid å høre den siktedes forklaring. Dersom Bhatti skal ombestemme seg, så står politiet klare til å ta imot ham, sier politiadvokaten.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb