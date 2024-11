Sirdal kommune sier nei til 100 nye vindturbiner

Det er Norsk Vind AS og Hydro Rein AS som vil bygge de 250 meter høye turbinene. Det kommunestyret tok stilling til var om de to nye vindparkene skulle konsekvensutredes.

Debatten endte med at kommunestyret sa nei til utredninger av to nye vindparker.

Vedtaket ble fattet til tross for at to nye vindkraftaktører kunne sørge for at et milliardbeløp blåste inn i kommunekassen i Sirdal i løpet av et tiår, skriver Avisen Agder.

– Det er ingen lett avgjørelse, sa ordfører Jonny Liland (Ap) fra talerstolen under kveldens møte. Han var en av tolv politikere som stemte mot 100 nye vindturbiner på Tonstad, ifølge NRK.

Sju politikere fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti stemte for.

Fra før er det 51 vindturbiner ved Tonstad. De ble bygget i 2020.

