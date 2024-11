IA-avtalen kan ryke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den første intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått i 2001 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Avtalen ble sist fornyet i 2019, men nå kan den stå for fall, skriver Klassekampen.

Mens LO, NHO og de øvrige partene i arbeidslivet forhandler om en ny IA-avtale, kommer administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel med et klart krav: Sykelønnsordningen må kunne endres, ellers blir det ingen avtale.

Kaltenborn mener det er helt nødvendig å utrede endringer i sykelønnsordningen som sikrer arbeidstakere full lønn ved sykdom i ett år.

– Det er viktigere for oss med en sykelønnsordning som fungerer enn en IA-avtale. Det viktigste for vår sektor er å oppnå en enighet om en sykelønnsordning som gir et sterkere insentiv til jobbnærvær enn i dag, sier Kaltenborn.

LO-forbundet Handel og Kontor og leder Christopher Beckham avviser at LO kan inngå en avtale der sykelønnen er i spill.

– Det er helt uaktuelt. Premisset for å få en IA-avtale er å frede sykelønnsordningen. Mange av mine medlemmer har ikke kontor, blir smittet av kunder og jobber i samfunnskritiske yrker, sier han.

Hvis sikringen av sykelønnen i IA-avtalen forsvinner, sier Beckham at den må sikres gjennom tariffoppgjørene.

