Gigantskip og tusenvis av soldater på vei til Oslo

Hangarskipet Harry S. Truman ankommer Oslo fredag, men av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke Forsvaret opplyse hvor lenge det blir værende.

Oslo-politiet opplyser at det vil være forhøyet militær aktivitet blant annet langs Akershusstranda i de kommende dagene.

– Vi anmoder alle om å følge anmodninger fra politi og militære vakter, skriver politiet fredag morgen.

Hangarskipet, som er over 330 meter langt, kommer sammen med en amerikansk krysser og en italiensk fregatt.

Like synlig og omtrent like stort

Også i fjor fikk Oslo besøk av et amerikanske hangarskip. Da var det verdens største hangarskip Gerald R. Ford som med sine 333 meter la seg i Oslofjorden. Det er ikke mange meterne som skiller de to fartøyene.

– Dette skipet vil være like synlig og omtrent like stort, sier viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter om fredagens hangarbesøk.

Han sier det er trangt inn gjennom Drøbaksundet, og at innseilingen til Harry S. Truman også vil vekke oppsikt.

I fjor ble det trafikkaos i Drøbak sentrum på grunn av alle de tilreisende som ville se kjempeskipet. Nå frykter Follo brannvesen igjen at det blir kork i sentrum, skriver lokalavisen Amta.

Venter større trykk på utelivet

Nå som i fjor, kommer flere tusen amerikanske soldater til byen. Politiet venter dermed større trykk på utelivet.

I forbindelse med besøket er det innført en rekke restriksjoner. Blant annet er det forbud mot alle typer droner med foto- og videoutstyr. Det er også forbudt å bruke slikt utstyr utenfra og inn mot forbudsområdene, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB.

Reaksjonen på brudd vil normalt være bot på 25.000 kroner eller fengsel i 25 dager dersom boten ikke lar seg inndrive, opplyser politiet.

Ved inn- og utseiling i Oslofjorden, samt under oppholdet i Oslo, vil militære fartøy og vakter sørge for sikkerheten. Det opprettes militære forbudsområder for å ivareta både hangarskipet og publikums sikkerhet.

Sender et tydelig signal til Russland

USS «Harry S. Truman» og resten av fartøyene har de siste ukene trent med Forsvaret i norske nærområder.

Ifølge Forsvaret sender besøket et tydelig signal til Russland om at Nato står samlet og er klar til å reagere om sikkerheten vår skulle bli truet.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, vil ikke gå over med det første, så vi må venne oss til at det er høyere militær aktivitet nærmest kontinuerlig. Noen ganger blir det veldig synlig, som når et hangarskip kommer inn til Oslo, sier viseadmiral Andersen.

