Passasjerer får erstatning etter at full mann forsinket fly

Passasjerene sa under rettssaken at de så at den aktuelle passasjeren satt og drakk på flyplassen i flere timer, og var overstadig beruset før KLM-flyet skulle ta av fra Stavanger lufthavn mot Amsterdam denne dagen i oktober 2022.

Passasjeren fikk likevel komme om bord på flyet, men før flyet rakk å ta av besluttet besetningen at passasjeren likevel ikke fikk være med på flygingen.

Dette gjorde at flyet ble forsinket, og førte til at passasjerene ikke rakk flyforbindelsen sin videre fra Amsterdam.

De to passasjerene krevde erstatning fra KLM, men fikk avslag fordi de mente at forsinkelsen skyldtes en ekstraordinær omstendighet. Etter at Forliksrådet i Ullensaker frifant KLM i januar i år, valgte de å saksøke flyselskapet.

Nå har Romerike og Glåmdal tingrett tilkjent passasjerene erstatning.

– Ettersom det dreier seg om en beruset passasjer, er det derfor holdepunkter for å tro at vedkommende var synlig beruset allerede ved ombordstigningen slik saksøker anfører, skriver tingretten.

De mener at flyselskapet derfor burde ha oppdaget at passasjeren var beruset, og nektet vedkommende å gå om bord slik at forsinkelsessituasjonen ikke kunne oppstå.

Passasjerene ble tilkjent 1200 euro i erstatning, i tillegg til at KLM må betale saksomkostningene deres.

