Spytting kan skyldes Tiktok-trend

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har fått flere henvendelser, men noen av dem har blitt henlagt på grunn av for vage beskrivelser, sier krimvaktleder Eirik Utheim til Adresseavisen.

Han forteller at de har etterforsket åtte av totalt tolv anmeldelser.

– Alt tyder på at det er de samme som står bak, fortsetter han.

Ifølge de fornærmede som Adresseavisen har vært i kontakt med, var det to mindreårige gutter på elsparkesykler som spyttet.

Politiet klarte å identifisere guttene da en av de fornærmede gjenkjente dem og tok et bilde. Ifølge politiadvokat Pia Nordås-Hansen ble de to anmeldt for hensynsløs atferd.

Guttene viste seg å være under den kriminelle lavalderen på 15 år, men de har vært inne til avhør sammen med foreldrene. Her forklarte guttene seg om motivet for spyttingen.

– Guttene forklarte at det var en trend på Tiktok, sier Utheim.

Les også: Mener rasisme har blitt et større problem på Tiktok : – Slik var det på 70-tallet (+)

Les også: Tech-gigantene vs. våre barn (+)