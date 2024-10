Norge styrker samarbeidet med Moldova

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Moldova er sterkt påvirket av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Landet utsettes blant annet for massive russiske desinformasjonskampanjer, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nå styrker Norge og Moldova det bilaterale forsvarssamarbeidet – og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har signerte en avtale med sin moldovske kollega Anatolie Nosatîi i Chisinau.

– Avtalen bekrefter at vi vil styrke samarbeidet mellom våre to land fremover. Vi vil spesielt se på mulighetene for å samarbeide tettere innenfor områder som trening og utdanning, politikkutvikling, planlegging og erfaringsutveksling, sier Gram.

