Dramatisk i Ullensvang: – Bro knekt, mange evakuert og flommen fortsetter

– Situasjonen er dramatisk. Regionsenteret Odda er isolert. Alle tre veier ut og inn av kommunesenteret er stengt. Det har gått flere ras, og det er elver som er i ferd med å gå ut over sine bredder, skriver Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap) i en SMS til NTB i 18.15-tiden torsdag kveld.

Regionssenteret har i underkant av 5000 innbyggere.

I en pressemelding skriver kommunen at riksvei 13 nord og sør for Odda er stengt fra klokken 18. Også riksvei 550 er stengt.

15 hus med 25 personer er evakuert på Eitreim ved Odda evakueres fordi en mur er i ferd med å rase ut på grunn av store vannmasser fra en elv i området.

– Deler av elvekanten er rast ut. Det ligger an til at nedbøren øker videre, så vi har alt personell tilgjengelig for å bistå i situasjonen best mulig, selv om det er veldig vanskelig nå, skriver Haug.

Knekt bro

– Det er også noen andre boliger som er besluttet evakuert, men beboerne var ikke hjemme og møter derfor direkte på evakueringssenteret, skriver operasjonsleder Stein Rune Øyjordsbakken Halleraker i Vest politidistrikt på politiloggen.

De evakuerte innlosjeres på Trolltunga hotell eller skaffer seg alternativt bosted på egen hånd. Representanter fra kommunen og politiet er til stede på evakueringssenteret.

– Vi har i tillegg Hardanger Hotell og Tyssedal hotell tilgjengelig, opplyser kommunen etter et møte i kriseledelsen torsdag kveld.

Kumlokk på avveie

De melder dessuten at det har blitt jobbet for å berge hus på Lofthus, og at folk i Kinsarvik må passe seg for å havne i kummer der kumlokkene er skylt vekk av vannmassene.

I tillegg vurderer politiet å evakuere hus ved den knekte broen i nabobygda Ædna. Broen krysser den nederste delen av Ædnafossen. En bil like ved broen skal ha fått skader da veien under den raste ut. Bilen sto i ro, men airbagene skal ha blitt utløst.

– Det er ikke meldt om personskader eller savnede personer, melder Vest politidistrikt.

Krisemøte

Også Tyssedalstunnelen på riksvei 13 på den andre siden av Sørfjorden er stengt på grunn av rasfare i området, melder Vegtrafikksentralen vest.

Ullensvang kommune har hatt krisemøte i ettermiddag og har lagt en rekke planer for evakueringer og beredskap i forbindelse med ekstremværet, skriver Hardanger Folkeblad.

Statkraft melder at de har kontroll over situasjonen i kraftanleggene i den flomrammede kommunen.

– Kraftanleggene Tyssefaldene i Ullensvang kommune har foreløpig god plass til vannet som kommer, og i hovedmagasinet Ringedalsvatnet ovenfor Tyssedal er det enda 15 meter å gå på før magasinet er fullt, sier Statkrafts regiondirektør i sør Svein Ilstad til NTB.

Regnet fortsetter

Brigt Samdal, som er direktør for skred og vassdrag i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier til TV 2 at Odda og Ullensvang er blant områdene som vil få mest nedbør under uværet.

– Det kommer til å fortsette å regne i ganske mange timer, så vi når ikke toppen før godt ut på natta og i morgentimene fredag, sier Samdal.

Når regnet avtar, skal det også bli kaldere. Dette vil redusere tilsigene etter hvert, og nedbøren i fjellet kommer etter hvert som snø.

