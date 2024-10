Støre takker alle mannskaper som kjemper mot vannet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mange står på døgnet rundt for å levere trygghet til oss andre. En stor takk til redningstjenesten, helsemyndighetene og alle andre som er på jobb for vår sikkerhet og beredskap, skriver Støre i et Facebook-innlegg.

Han peker på at ekstremvær er tegn på at det oftere blir våtere og villere vær.

– Det er en del av klimaendringene, og dette minner oss om hvor viktig innsatsen vår er for å ta vare på kloden vår. Nå herjer ekstremværet Jakob på Vestlandet. Store nedbørsmengder gir fare for jord- og flomskred. Dette er en alvorlig situasjon som kan føre til skader, skrev Støre torsdag ettermiddag, i timene før det verste var i gang.

Særlig Ullensvang kommune i Hardanger er hardt rammet, og ekstremværet fortsetter i flere områder på Vestlandet.

– De siste årene har vi sett utallige eksempler på motstandskraften i et lokalsamfunn der folk stiller opp for hverandre når ekstremværet herjer. Ta vare på deg selv – og hverandre, avslutter statsministeren.

