Atomdrevet hangarskip kommer til Oslo

Av Sebastian Kaufmann Jacobsen/NTB

– Dette skipet vil være like synlig og omtrent like stort. Det er trangt inn gjennom Drøbaksundet, så dette vil vekke oppsikt, sier viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, i en pressemelding.

Det 333 meter lange skipet skal ankomme Oslo i løpet av fredag, og flere tusen amerikanske soldater vil oppholde seg i Oslo i forbindelse med besøket. Forsvaret ønsker ikke å oppgi hvor lenge Truman-skipet blir værende i fjorden.

Det var Forsvarets Forum som først omtalte saken, og ifølge dem har skipet til enhver tid en besetning på mellom 4500 og 5200.

Sender et signal til Russland

Viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier at vi må bli vant til mer militær aktivitet, slik verden er i dag.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, vil ikke gå over med det første, så vi må venne oss til at det er høyere militær aktivitet nærmest kontinuerlig. Noen ganger blir det veldig synlig, som når et hangarskip kommer inn til Oslo, sier han.

Besøket sender også et tydelig signal til Russland om at Nato står samlet og er klar til å reagere om sikkerheten vår skulle bli truet, ifølge Forsvaret.

Overvåking av radioaktivitet

Fartøyet er atomdrevet, noe som har utløst sikkerhetstiltak fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har gitt godkjenning til besøket etter søknad fra Forsvaret.

– DSA har gjort en grundig vurdering av søknaden fra Forsvaret. Vi vurderer det som trygt å gjennomføre dette anløpet, forutsatt at prosedyrene følges slik de er beskrevet i søknaden, og at de vilkårene vi har satt, følges, sier direktør Per Strand i DSA.

DSA skal etablere overvåking av radioaktivitet rundt hangarskipet. Hvis det skjer en uønsket hendelse, varsler DSA umiddelbart relevante myndigheter og befolkningen, opplyser de i en pressemelding.

Restriksjoner til publikum

I forbindelse med norgesvisitten settes det opp et restriksjonsområde i Indre Oslofjord. Her blir det ulovlig å operere luftfartøy innen 0,5 nautiske mil fra fartøyet uten tillatelse, opplyser Forsvaret. Følgende andre restriksjoner vil gjelde:

Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.

Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand, skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.

Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.

Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.

Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

Forsvaret skal håndheve forbudsområdene. Militære vakter kommer til å bortvise uvedkommende. Overtredelser blir anmeldt til politiet.

Får bistand fra kystverket

Truman-skipet skal få bistand av Kystverket på norgesvisitten, blant annet med to norske loser, ifølge Forsvarets Forum.

– Oppdraget er i prinsippet det samme som da USS Gerald R. Ford anløp Oslo i fjor, skriver fungerende kommunikasjonssjef i Kystverket, Olav Helge Matvik, til Forsvarets Forum.

I tillegg til Kystverket, samarbeider Forsvaret med Luftfartstilsynet, Avinor og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) når de tar imot allierte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har også deltatt i planleggingen av besøket. Oslo politidistrikt, Statsforvalteren for Oslo og Viken og Oslo Havn har også deltatt i forberedelsene.

