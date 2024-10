Uværet Jakob på vei – veier kan bli stengt på kort varsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Farevarselet gjelder for midtre og indre strøk av Vestlandet.

– Torsdag ventes det ekstremt mye regn, lokalt mellom 120 og 180 millimeter på 24 timer. Natt til fredag vil nedbøren gå over til byger og avta, først i nord, skriver Meteorologisk institutt.

Ekstremværet, som har fått navnet Jakob, fører til fare for overvann i tettbygde områder, strømbrudd og vanskelige kjøreforhold. Det er stor fare for stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp.

Rens kummer og vannveier

En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne i flere dager, opplyser Varsom.no.

Anbefalingen fra varslingstjenesten er å følge lokale myndigheters instruksjoner. Det rådes også til å gjøre hjemmet klart for et potensielt lengre strømbrudd, og å vurdere nøye om reising faktisk er nødvendig.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring, sier flomvakt Kristina Tvedalen i NVE.

Kan stenge veier på kort varsel

På grunn av de voldsomme vannmengdene varsler også Statens vegvesen at veier på Vestlandet kan bli stengt på svært kort varsel. Det kan plutselig gå jord- og flomskred, og det kan mange steder være svært farlig å ferdes på veiene.

– Alle blir rådet til å holde seg oppdatert om utviklingen av været og skred- og flomsituasjonen, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

De råder folk til å følge med på trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk. I tillegg bør man vurdere om man faktisk må ut og reise, eller om man kan utsette det til ting har roet seg ned.

Kommuner setter krisestab

Voss kommune har satt krisestab for å være mest mulig forberedt på ekstremværet som er ventet.

Kommunal kriseledelse jobber nå med å vurdere mulige konsekvenser og forberede tiltak, får NTB opplyst av kommunen. Kriseledelsen skal ha fortløpende møter om situasjonen og vil sende oppdaterte meldinger til mediene og på egne kanaler.

Det blir vurdert innbyggervarsling i Voss til områder som kan bli rammet.

Også Ullensvang kommune setter krisestab, melder Hardanger Folkeblad. Kriseledelsen i Sunndal og Surnadal kommune skal ifølge Driva også ha møter onsdag ettermiddag.

Venter flere skred

I tillegg til varselet for regn er det sendt ut farevarsel for flom- og jordskred for deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fra torsdag morgen til fredag ettermiddag.

Det er også et jord- og flomskredvarsel på oransje nivå som gjelder for midtre deler av Sør-Norge.

– Dette er en svært alvorlig situasjon hvor mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store skredhendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane, sier jordskredvakt Emil Solbakken i NVE.

Jord- og flomskredvarselet på rødt nivå gjelder for deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Det er også et jord- og flomskredvarsel på oransje nivå som gjelder for midtre deler av Sør-Norge.

– Innbyggere oppfordres til å følge med på værmeldingen og varsler fra NVE, og følge myndighetenes råd, tilføyer Solbakken.

