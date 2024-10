Finanstilsynet gir Sparebank 1 Markets bot på 17 millioner kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gebyret er på 17 millioner kroner, skriver Finanstilsynet.

Saken handler om en aksjepost i Crayon Group Holding. Finanstilsynets konklusjon er at banken ikke etterlevde krav til forsvarlig informasjonshåndtering.

– Finanstilsynet understreker blant annet at spredning av innsideinformasjon er særlig egnet til å undergrave tilliten til markedet, og at foretaket ved sin svært mangelfulle håndtering av plasseringen har muliggjort og tilrettelagt for misbruk av innsideinformasjon, skriver de.

Sparebank 1 Markets aksepterer gebyret, skriver E24.

– Selv om Finanstilsynets vedtak gjelder en enkeltstående hendelse i et selskap med flere hundre transaksjoner hvert år, ser styret og ledelsen i SB1M meget alvorlig på saken og beklager det inntrufne, skriver styreleder Trond Søraas og administrerende direktør Stein Husby.

