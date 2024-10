Stadig færre barn født med Downs syndrom

Andelen svangerskap som får påvist ett eller flere kromosomavvik har økt fra 0,38 prosent av alle svangerskap i 2013 til 0,52 prosent i 2022.

Samtidig avsluttes flere av disse svangerskapene. Andelen gravide som avsluttet et svangerskap der det var påvist kromosomavvik etter uke 12, økte fra 61 prosent i 2021 til 77 prosent i 2022, viser tall Medisinsk fødselsregister publiserte i november i fjor.

Fødselsregisteret har ikke informasjon om svangerskap som blir avbrutt før 12. svangerskapsuke.

Kritisk til blodprøve

– Dette er resultatet av politikken som er ført fra regjeringen og Arbeiderpartiet, sier nestleder Ida Lindtveit Røse i KrF til Aftenposten.

Hun sikter spesielt innføringen av tidlig ultralyd, utvidet tilbud om Nipt-test og den kommende utvidelsen av grensen for selvbestemt abort.

Det er særlig dagens bruk av Nipt-testen Røse er kritisk til. Testen har vært gratis for gravide over 35 år siden 2021. I mai ble det bestemt at kvinner under 35 også skal få tilbud om denne testen på offentlige sykehus mot betaling.

Må respektere kvinnens valg

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier at regjeringens politikk er et samfunn med plass til alle og gode ordninger for familier som trenger ekstra støtte.

– Samtidig som vi må ha respekt for valget den enkelte kvinne og familie tar i spørsmål om abort.

Nipt er en blodprøve som brukes til å undersøke om fosteret har en ekstra kopi av bestemte kromosomer og dermed trisomi 21: Downs syndrom, trisomi 13: Pataus syndrom, eller trisomi 18: Edwards syndrom.

