Norge støtter naturfond med 150 millioner kroner

Klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) kunngjorde støtten under det pågående naturtoppmøtet i Cali i Colombia.

Fondet, som har fått navnet Det globale rammeverket for biodiversitet (GBFF), ble opprettet etter naturtoppmøtet i Montreal for to år siden, der det var et viktig krav fra mange fattige land. Nå er utfordringen å sikre nok midler for at fondet skal ha betydelig effekt.

– Norge er en stor og viktig bidragsyter internasjonalt for å ta vare på sårbar natur. Ved å gi penger til dette fondet, støtter vi opp under naturavtalens mål om å stoppe og snu det globale tapet av natur, sier Sandvik. Naturavtalen har et overordnet finansieringsmål på 200 milliarder amerikanske dollar innen 2030, og 20 milliarder dollar til utviklingsland innen 2025.

