Mange tomme studieplasser på lærerutdanninger

Tall fra i vår viste at dette er femte år på rad med fallende søkertall til lærerutdanningene. Frafallet blant studenter som begynner på utdanningen er også høyt, skriver Utdanningsnytt.Tall fra SSB viser at bare mellom 67 prosent og 82 prosent av de som starter på de ulike lærerutdanningene, fullfører.

Ved Universitetet i Tromsø står 47 prosent av plassene tomme, mens Høgskulen i Volda har 56 prosent ledige plasser. Universitetet i Stavanger har den høyeste andelen, med kun 50 studenter på 162 studieplasser, noe som gir en ledighet på hele 69 prosent.

– Det er svært bekymringsfullt både for oss som institusjon, men også for hele landet som vil få for lite pedagoger i fremtiden, sier Silje Ims Lied, dekan ved Høgskulen i Volda.

Hun forteller at de jobber med tematikken både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vi jobber også inn mot politikerne for å få på plass bedre lønn og arbeidsvilkår i barnehage og skole. I starten av november skal avdelingen ha et seminar og prøve å finne tiltak for å snu denne trenden, sier hun.

