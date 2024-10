Brudd i lønnsoppgjøret i privat helse og omsorg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fagforbundet sier deres mål var å sikre medlemmene et lønnsoppgjør på nivå med det andre i arbeidslivet har fått i år.

– Vi strakk oss langt, men er skuffet over at arbeidsgiver ikke var villig til å komme oss i møte. Vi kan ikke akseptere et tilbud som risikerer å gi medlemmene svekket kjøpekraft. Derfor ble det nødt til å bli brudd, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Avtalen det ble forhandlet om er Helse- og omsorgsoverenskomsten. Fagforbundet forhandlet sammen med FO og Delta.

Hvis partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Dato for mekling er ikke fastsatt.

