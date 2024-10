Mattilsynet: Flere olivenoljer feilmerket

Prøvene ble analysert i vår, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Det kan kun kalles extra virgin dersom det er olivenolje som kommer fra første olivenpressing.

– Ingen av oljene som ble analysert, var uegnet til humant konsum. Det innebærer også at ingen vedtak ble fattet som følge av kartleggingen, men importørene ble orientert om funnene, skriver tilsynet.

Olivenolje er blant produktene hvor det skjer mest svindel i EU. Ifølge tilsynet skjer denne svindelen som oftest allerede før produktene når importlandet.

– Importørene er ansvarlige for å forsikre seg om at varer de fører inn i landet er det de markedsføres som. Mattilsynet vil med slike kontroller/kartlegginger av markedet bidra til at alle virksomheter har søkelys på svindel og har gode systemer for ikke å bli lurt.

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)