Mandag starter rettssaken: Skal ha fraktet 800 kilo hasj til Norge

Ifølge påtalemyndigheten skal de fem mennene ha hatt roller i et nettverk, med bånd til utlandet, som forsynte vestlandet med hasj mellom 2020 og 2022.

– Noen er tiltalt for innførsel og noen for å være mottakerledd her i Norge, sier aktor i saken, statsadvokat Kristine Herrebrøden til NRK.

Saken ble rullet opp etter at politiet mottok dekrypterte meldinger i kommunikasjonsnettverket SkyEEC. Denne plattformen ble lagt ned etter en internasjonal politiaksjon i 2021.

En av de fem er tiltalt for å ha smuglet inn godt over 500 kilo hasj, mens to andre skal ha hatt befatning med dette partiet. En litauisk mann skal ifølge tiltalen ha smuglet mer enn 200 kilo med et sportsfly fra Danmark til Tønsberg.

Tollvesenet sier til NRK at de regner med at småflyplassene brukes til smugling

– Det er ingen som helst tvil om at det foregår. Det er en modus som er kjent siden andre verdenskrig, sier toller Gisle Hauge til NRK.

Selv om Tollvesenet vet at det skjer, gjøres det få beslag. Ifølge Hauge er det snakk om et ressursspørsmål.

Alle de fem som er tiltalt i saken, risikerer minst tre års fengsel, skrev Bergens Tidende i sommer.

Det er satt av fem uker til rettssaken.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen