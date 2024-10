Listhaug vil ha generell bevæpning av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå er det på tide at også Støre kommer på banen og innser alvoret, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG etter at politimesteren i Oslo denne uken sa at hun ønsker generell bevæpning av politiet i hovedstaden.

– Direkte uansvarlig

Partiet har fremmet forslag i Stortinget om å la politiet bære våpen permanent, og ber om støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre.

– Politiet er satt til å stanse stadig mer brutal kriminalitet, men får ikke verktøyene de trenger for å trygge befolkningen og seg selv. Dit vi har kommet nå, er det direkte uansvarlig av Støre å ikke innfri politiets krav, sier Frp-lederen.

Ap-lederen har ikke tro på forslaget.

– Dette er Sylvi Listhaug og Frp som i kjent stil koker ned veldig alvorlige spørsmål til lettvinte politiske angrep, svarer Støre avisen.

– Prinsipiell forskjell

Han mener at dagens ordning der politiet selv beslutter midlertidig bevæpning er tilstrekkelig.

– En diskusjon om en eventuell tilgang til nye maktmidler trenger et bunnsolid faktagrunnlag. Selv om den praktiske forskjellen mellom omfattende bruk av midlertidig bevæpning og generell bevæpning ikke er så stor, så er den prinsipielle forskjellen vesentlig, sier han.

Han sier at Frp ikke tok tak i dette da de selv satt i regjering.

– Frp snakker høyt og gjør lite. De hadde justisministeren i sju år, minner Støre om.

– Frp satt med ansvaret da barne- og ungdomskriminaliteten begynte å stige kraftig i 2015. De feilet i oppfølgingen av narkotikakriminalitet, og de feilet i inndraging av utbytte fra de kriminelle, sier Støre.

