Mímir Kristjánsson: – Vi skal farge Bibelbeltet rødt

Med seg på listetoppen får han Naomi Wessel fra Haugesund, som i dag er fylkestingsrepresentant for partiet.

– Rogaland har vært preget av business, bedehus og bompenger. Vi skal fortsette å farge Bibelbeltet rødt i valgkampen som kommer. Den voldsomme mobiliseringen mot vindkraft over hele fylket har vist at rogalendingene er villig til å ta kampen for skaperverket også når det er mammon som banker på døra, sier Kristjánsson, sier han i en pressemelding.

