Høyesterett skjerper straffen for underslagsdømt

– Straffenivået for det grove underslaget settes til fengsel i fire år og seks måneder, mens hvitvaskingen av utbyttet fra underslaget – «selvvaskingen» − gir et tillegg på seks måneder. Det gis et fradrag i straffen for tilståelse og rehabilitering på ett år, skriver Høyesterett.

Mannen i 20-årene har erkjent seg skyldig i underslag, hvitvasking og forfalskning.

Han var innleid som vikar ved hovedkontoret i Sparebank 1 SMN i Trondheim da underslagene ble begått i desember 2022 og januar året etter.

75 millioner kroner

Mannen overførte nesten 75 millioner kroner fra kassasystemet i banken til sine egne kontoer i banken. På overføringene skrev han «test» eller lignende. 65 millioner kroner av utbyttet ble brukt til investeringer i blant annet i verdipapirer med svært høy risiko, og banken ble påført et tap på rundt 51 millioner kroner.

I desember i fjor ble mannen dømt til seks års fengsel i Trøndelag tingrett, før Frostating lagmannsrett i april reduserte straffen til tre og et halvt år.

Påtalemyndigheten, som har omtalt saken som det største bankunderslaget i norgeshistorien, anket dommen til Høyesterett.

– Banken burde stanset underslaget tidligere

– På samme måte som lagmannsretten mener jeg at banken nok burde stanset underslaget tidligere. Etter mitt syn kan dette likevel ikke få betydning for straffutmålingen. Banken hadde et kontrollsystem som førte til at seks alarmer ble utløst, skriver høyesterettsdommer Per-Erik Bergsjø i avgjørelsen.

– Når det likevel tok tid før A (tiltalte) ble stanset, skyldtes dette dels at han ga uriktige og mangelfulle opplysninger. Underslaget fortsatte dessuten etter at medarbeiderne i banken begynte å undersøke de ulike transaksjonene, skriver han.

