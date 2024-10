YS, Unio og Akademikerne åpner for å utrede sykelønnsordningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dagens avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) går ut ved nyttår. Forhandlingene om en ny avtale startet i september, og det er satt en frist i midten av november for å bli enige om en fornyet avtale.

Forhandlingene står imidlertid bom fast, og det er usikkert om det blir en ny avtale, skriver FriFagbevegelse.

NHO krever en utredning av ulike modeller for å kutte i sykelønnsordningen. NHO mener at man bør kunne diskutere alt for å snu utviklingen i sykefraværet, også alle sider ved sykelønnsordningen, men har blitt møtt med en kald skulder av LO, som sier blankt nei.

Det kan ende med at det ikke blir noen ny avtale, noe både YS og Akademikerne mener vil være svært negativt for norske arbeidstakere.

– Vi mener det er fornuftig slik situasjonen er, at man kan snakke om alt. Herunder også sykelønnsordningen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, samtidig som han understreker at YS ikke støtter kutt i sykelønnen.

Han er likevel for en gjennomgang av kunnskap om sykelønnsordningen, hvordan den virker, og hvilke konsekvenser det har om den endres eller kuttes.

Både leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne og Unio-leder Ragnhild Lied er også åpne for at man kan starte utredninger.

Les også: Metoden som forbløffer: Slik får fastlegen pasientene til å gå på jobb i stedet for å bli sykmeldt

Les også: Mímir Kristjánsson til Dagsavisen: – Det var mye fest og fyll hjemme. Jeg visste ikke om noe annet liv (+)

Les også: Skolevergring: – Denne forklaringen kommer igjen og igjen, særlig blant godt voksne folk (+)

Les også: I disse yrkene faller flest ut av arbeidslivet etter sykdom