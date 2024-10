SV villige til å gjenoppta barnehageforhandlinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Om det skulle være stemning for å snu i de mest avgjørende spørsmålene, så er veien til enighet mulig. Men da må vi se spor av endringer, sier partileder Kirsti Bergstø til Klassekampen.

Hun sier til avisen at SV forlot forhandlingene fordi de opplevde at det ikke var mulig å komme videre på sentrale spørsmål.

– Om regjeringspartiene får tenkt seg om og lander på bedre løsninger for barnehagene våre, så er det ikke slik at SV forlot forhandlingsrommet fordi vi ønsket det. Vi vil alltid søke løsninger som kan oppnå forbedringer, understreker hun.

– SV er alltid hjertelig velkommen tilbake. Vi søker et bredest mulig forlik. Men derfra så vet SV hva som er på bordet, og hva som er mulig å få til innenfor rammene vi har til rådighet, sier Aps forhandlingsleder Elise Waagen.

Det var før sommeren at forhandlingene om en ny barnehagelov startet opp. Stortinget skal i høst vedta en ny barnehagelov. Målet er å få til et nytt, bredt barnehageforlik – for første gang siden 2003.

Både Frp og SV valgte imidlertid å forlate forhandlingene i forrige uke.

