LO kritisk til nye regler for yrkessykdom

Det har vært et sterkt ønske fra fagbevegelsen i mange år å få oppdatert reglene for yrkessykdom, for å sikre at de som faktisk blir syke av jobben, kan få kompensasjon, skriver Klassekampen.

Arbeidsdepartementet sendte i sommer ut et forslag til nytt regelverk og ny liste over yrkessykdommer på høring. Forslaget møtes ikke med begeistring fra fagbevegelsen.

Det regjeringen har foreslått, kan faktisk føre til at flere kan gå glipp av erstatning, mener LO.

– Vi er glade for at regjeringen tar initiativ til å oppdatere reglene. Men arbeidet her er rett og slett ikke godt nok, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast overfor avisen.

I sin høringsuttalelse skriver LO at «de foreslåtte endringene på flere områder vil gi arbeidstakere dårligere vern enn det dagens system/liste er».

Fagforbundets leder Mette Nord mener at forslaget vil føre til at menn får ­enklere ­aksept for yrkes­sykdom enn kvinner.

For å få en sykdom godkjent som yrkessykdom, må den være nevnt i den såkalte yrkessykdomslisten, en liste som knapt har vært endret på 50 år, skriver Fri Fagbevegelse.

Den foreslåtte listen i det nye forslaget dekker flere skader og sykdommer i mannsdominerte yrker enn i kvinnedominerte yrker, skriver fagbladet.

Høringsfristen for forslaget går ut 21. oktober.

