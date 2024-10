«Ørneredet» i Sauda skapte sterke reaksjoner – bytter navn

– Jeg har selv besøkt Ørneredet til Hitler som turist for mange år siden. For meg blir valget helt feil. Jeg setter jo spørsmålstegn ved hvorvidt det skyldes manglende historiekunnskaper, sier leder Aslaug Astad i Sauda sogelag til Dagbladets Børsen.

For kommunen skulle det være en hyggelig nyhet om den nye dagsturhytta, men navnet førte isteden til en heftig debatt i lokalsamfunnet. Navnet Ørneredet ble møtt med store protester, skriver avisen.

– Vi har valgt å lytte til folket og har startet arbeidet med å endre navnet, sier leder Christer Klementsen for dagsturhytteprosjektet i kommunen til lokalavisa Ryfylke ifølge Haugesunds Avis.

«Ørneredet» ligger idyllisk til på Giljafjell ved siden av Rødstjødna og Sauda golfbane i Saudasjøen, forteller Rogaland fylkeskommune på sine nettsider.

Kehlsteinhaus, kjent som Ørneredet, var Adolf Hitlers sommersted og representasjonsbolig i Berchtesgaden i Sør-Tyskland. Det ligger 1834 meter over havet og ble kjent gjennom Alistair MacLeans bok «Where Eagles Dare» og filmen med samme navn, på norsk «Ørneredet» i 1968.

– Å kalle hytta for Ørneredet er uforståelig og helt historieløst. (...) Ørneredet er et så belastende ord og gir så vonde assosiasjoner at det ikke bør brukes på ei hytte i Sauda, skriver Aslaug Astad i et leserbrev sammen med Margoth Saundsbø fra Sauda Mållag.

Nå skal kommunen lyse ut forslag til nytt hyttenavn i lokalavisa før saken følges opp politisk. I mellomtiden må kommunen skifte ut 15 skilt og oppdatere alt av profileringsmateriell.

