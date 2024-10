Dette har småbarnsforeldre krav på i jobben

1. Når du blir forelder, har du rett til foreldrepenger, dersom du har jobba seks av de siste ti månedene. Det gjelder også selvstendig næringsdrivende.

2. Du har også krav på foreldrepenger hvis du har mottatt dagpenger, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i seks av de siste ti månedene.

3. Hvor mye du får i foreldrepenger, avhenger av lønna di. Du får ikke foreldrepenger fra Nav for lønn over seks ganger grunnbeløpet (744.168 kroner). Men noen arbeidsgivere utbetaler det likevel.

4. Gravide arbeidstakere har rett til fri med lønn når de skal på svangerskapskontroller.

5. Er du gravid og jobber et sted hvor det er risiko for å skade fosteret, har du rett på permisjon og svangerskapspenger.

6. Dersom du ammer, har du daglig rett til ammefri i én time hver dag med full lønn. Denne rettigheten har du til barnet fyller ett år. Noen har rett på to timer gjennom tariffavtalen.

7. Foreldre med barn under ti år, har rett til redusert arbeidstid dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten.

8. Når barn er syke, har foreldre krav på fri fra jobben i et visst antall dager for å passe på dem. Ansatte med ett eller to barn under tolv år, har ti «sykt barn-dager» i året. Har du tre eller flere barn under tolv år, har du 15 «sykt barn-dager», også kalt omsorgsdager. Aleneforeldre har det dobbelte. Har du barn med kronisk eller langvarig sykdom, kan du søke om ekstra omsorgsdager.

9. Foreldre kan bruke omsorgsdager til å følge barn til lege eller tannlege, men forutsetningen er at barnet trenger denne behandlingen på grunn av sykdom eller skade. Foreldre har ikke krav på fri for å bli med på rutinekontroller, men likevel får en god del arbeidstakere permisjon med eller uten lønn til dette. Det kan være regulert i tariffavtaler eller virksomhetens velferdsordninger.

10. Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner i barnehagen, på skole eller skolefritidsordning, men en del arbeidstakere har avtale om fri. Dette kan være regulert i tariffavtalene.

11. Har du barn i barnehage og skole, inviteres du til utviklingssamtaler to ganger i året. Likevel har du ingen lovfestet rett til fri fra jobben for å delta. Men mange ansatte har likevel denne rettigheten gjennom tariffavtaler eller i bedriftens personalhåndbok.

