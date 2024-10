PST koblet inn i skoledebatten i Innlandet

Fylkesordfører Thomas Breen (Ap) opplyste dette til Hamar Arbeiderblad under en konferanse i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS) på Lillehammer denne uken.

– Det er fordi det går utover politikerrollen i form av angrep som gjør at politikere vi her snakker om, får problemer i sin private jobb eller i familiesammenheng, sier fylkeskommunens beredskaps- og sikkerhetssjef Endre Hjelseth til avisen.

Bakgrunnen for saken er et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og MDG om å legge ned Dokka og Skarnes videregående skoler, samt fire skolesteder. Saken har skapt en opphetet debatt i fylket.

Fylkesutvalget i Innlandet sto fredag fast på nedleggingsplanene. Saken skal endelig avgjøres i fylkestinget 23. oktober.

Vurderer politianmeldelser

Hjelset sier at samarbeidet med PST og politiet generelt dreier seg om å sørge for at politikere både kan føle at sin egen sikkerhet er ivaretatt, men også at verbale angrep mot politikere ikke tar overhånd slik at det kan gå utover viljen til å være politikere, til å tørre å si sin mening, og i så måte demokratiet.

– Det er i utgangspunktet ikke så dramatisk. Vi har et kontinuerlig samarbeid med politiet og PST. Det har vi hatt i mange år og går generelt på sikkerhet og at vi bruker politiet for å få råd i en del sammenhenger, sier Hjelseth.

I skolesaken spesifikt har fylkeskommunen vært i kontakt med både politiet og PST som følge av henvendelser fra flere politikere.

Både Breen og Hjelseth sier at det kan være aktuelt å politianmelde noen av sakene. Ifølge Hjelseth dreier det seg ikke nødvendigvis om trusler, men han viser til et eksempel der en politiker ringes opp 500 ganger i løpet av én natt.

– Jeg kan ikke gå inn i konkrete saker, men det jeg kan si, er at vi har vært i kontakt med politiet og fortalt hva enkelte har opplevd. Rådet har da vært at det bør anmeldes, sier Hjelseth.

Hets mot politikeres barn

Suhur Lorch-Falch, som er fast representant i fylkestinget for MDG, fortalte til avisa Glåmdalen fredag at hun har hatt flere uhyggelige opplevelser.

– Det har skjedd veldig mye. Helt siden saken ble kjent etter at fylkeskommunedirektøren la ut alternativet, har det stormet. Folk ringer sent på kvelden og natten, jeg som er mor, har telefonen på om natten slik at jeg er tilgjengelig hvis noe skjer, sier hun til avisen og legger til:

– Jeg mottar meldinger på Facebook og SMS, folk sender mailer, og et bilde av meg blir delt i forskjellige grupper i sosiale medier. Det er blitt så mange meldinger at jeg har måttet slutte å lese dem.

Gruppeleder Joakim Ekseth i Innlandet Høyre sa til Oppland Arbeiderblad torsdag at han mener noen av tilbakemeldingene til politikerne i sosiale medier og andre steder går over streken og minner om massesuggesjon.

– Det har også begynt å komme en del som går direkte på person. Bilde og navn på politikere med spørsmål om de støtter lokalsamfunnet eller partiet, med beskjed om at de bør stemme imot eget parti. Men det verste er nok at barn av politikere opplever hets og trakassering på skolen og fritiden med beskjed om at deres foreldre er med på å ødelegge lokalsamfunnet. Det er absolutt ikke greit, sier han.

Mistet 3500 elever

Årsaken til de foreslåtte nedleggelsene er at Innlandet fylkeskommune siden 2013 har mistet nærmere 3500 VGS-elever. De er ventet å miste 3000 til i årene framover, ifølge fylkeskommunen.

NTB har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra PST om hvilken rolle sikkerhetstjenesten har, og hva de foretar seg i denne saken.

