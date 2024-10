Tøffe tak i Innlandet

Det er unektelig et paradoks. Regjeringen får kritikk, i alle fall i hovedstadspressen, for å kjempe mot vindmøller i sitt forsøk på å motvirke sentraliseringen, en prosess det ifølge mange er helt umulig å kjempe mot.

Mange analyser peker på viljen til å bruke penger på småsteder og bygda som en hovedårsak til at regjeringen sliter. Det mangler slett ikke på dem som mener at Senterpartiet på utspekulert vis har lurt Arbeiderpartiet med seg på å føre en dårlig fundert og ganske håpløs kamp for at folk skal kunne bo i hjemkommunen sin også i framtiden.

Mens regjeringen prøver å fekte mot disse påstandene, kommer et av de hardeste politiske angrepene på regjeringens politikk fra innsiden – fra Arbeiderpartiet i Innlandet.

Det er sannelig ikke bare lett å være regjeringssjef i Norge midt på 2020-tallet.

Dette har skjedd: Flertallet i Innlandet fylkesting, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og MDG, går inn for å legge ned to videregående skoler og fire skolesteder i fylket. Og da skjedde dette: Folk raser. Noen gråter. Og regjeringen sitter med skjegget i postkassa, for dette er jo ikke meningen at skal skje på vakta til en regjering som tror på hele Norge.

Rundt 2000 personer stilte opp med fakler til kamp for Dokka videregående skoles eksistens mandag kveld. (Morten Normann/NTB)

Så ille er dette for regjeringen at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til offentligheten at fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet «vil prostituere seg» for å få sitte med makta. Hun anklager altså en lokalpolitiker i partiet hun samarbeider med i regjering for å hore seg ut i bytte mot makt og innflytelse.

Det er ikke småtteri, og Mehl får nok en fortjent runde kjeft av sjefen sin. Men at justisministeren, som selv kommer fra Innlandet og har gått på en av skolene som rammes av nedleggelse, velger å gå til slike ytterligheter, viser hvor ille denne saken er for partiet. Kort oppsummert: Det er veldig, veldig ille.

Mehl sier til NRK at nedleggelsen av skolene er «i direkte motstrid mot alt Senterpartiet jobber for i regjering». Det har hun rett i. Forsvinner skolen, forsvinner fort også lokale idrettstilbud. På sikt vil det trolig også gå utover verdiskapingen lokalt at ungdommen må flagge ut for å gå på skole. Og sånn ruller snøballen.

Altså alt det Senterpartiet prøver å motvirke, og forteller til hele verden at ikke er en naturkraft, men et resultat av politiske valg. Det vil være synd å påstå at det går så det ljomer for regjeringen med mindre enn et år igjen til valget.

Som mange vil huske er Innlandet en nokså ny konstruksjon, bygd på de to gamle fylkene Hedmark og Oppland, som ble slått sammen i den forrige regjeringens regionreform. Det er dermed en ganske stor geografisk enhet. Det i sin tur betyr at ungdommer vil måtte regne med mange timer i buss for å gå på videregående skole, eller at de må flytte hjemmefra og bo på hybel.

Dette gjør vondt på så mange måter for Senterpartiet at ordbruken til Mehl i sakens anledning nesten blir sivilisert.

Senterpartiet kan kanskje finne en slags trøst i at saken faktisk er like vond for regjeringspartneren. En rekke av de lokale arbeiderpartilagene protesterer på planene. Slikt går utover moralen og viljen til å stå på i valgkampen neste høst.

Enda verre er det at lokallagene i Lom og Skjåk varsler at de kommer til å legge ned virksomheten og ikke vil stille liste til valget med mindre fylkesledelsen snur innen vedtaket skal fattes om en liten uke.

På vår siste måling er regjeringspartiene til sammen mindre enn Høyre, og Fremskrittspartiet ligger skyhøyt. Regjeringen tåler rett og slett ikke tapt motivasjon og tapte lokallag nå.

Ting kan snu, ja de kommer sågar til å snu, heter det fra regjeringen når de må kommentere stillingen. Det kan saktens skje. Men det er lite hjelp å hente i Innlandet om dagen.

