18-åring på topp i Hordaland MDG

Med det er Sjursæter Norges yngste stortingskandidat, konstaterer fylkeslaget.

– Jeg ble med i MDG for å kjempe for mer handling og mindre prat i klima- og miljøpolitikken, og nå gleder jeg meg til å fortsette kampen som førstekandidat i Hordaland, sier 18-åringen i en pressemelding.

Hun peker på partiets utfasingsplan for olje og gass, oppdrett, naturvern og å redusere forskjellene i samfunnet som viktige valgkampsaker.

– Miljøpartiet De Grønne er det viktigste partiet i norsk politikk, og det føles stort å få være spydspissen for et så godt lag i Hordaland. Nå fortsetter kampen for et grønnere og mer solidarisk Vestland og Norge, sier hun.

På de neste plassene på stortingslista følger Andreas Breivik Ormevik (29), Suzanne Michelle Rødseth (38), Katrine Berg Nødtvedt (34) og Tor Østvik Petersen (18).

Les også: Advarer mot Nato-grep: – Da kan det eskalere

Les også: Han får førsteplassen på Buskerud Frps stortingsliste

Les kommentar: Norge kunne sett annerledes ut (+)