Han får førsteplassen på Buskerud Frps stortingsliste

– Ingen andre forslag har kommet på førsteplassen. Det betyr at Jon Helgheim ikke kan utfordres, sier nominasjonskomiteens leder Knut Myrvold til VG.

Helgheim satt på Stortinget for Frp fra 2017 til 2021 og er vararepresentant for Oslo Frp i inneværende stortingsperiode. Han er Frps innvandringspolitiske talsperson og kommunikasjonssjef i partiet, men uttalte i sommer at han ønsker en plass på Stortinget.

– Jeg setter stor pris på tilliten nominasjonskomiteen har vist meg og støtten jeg har fått fra Buskerud Frp i denne prosessen, sier Helgheim til avisen.

