Nkom åpner tilsyn etter at nødnumrene var ute av drift i natt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Feilen oppsto rundt klokka 1.43 og var rettet rundt klokka 2.26, ifølge Agder politidistrikt, som først varslet om feilen.

Dersom man ringte nødnumrene til politi, brannvesen eller helsevesen – 110, 112 eller 113 i tidsrommet, fikk man ikke svar.

Nå varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at de åpner tilsyn etter hendelsen, melder NRK.

Feilen var hos Telenor, men det er foreløpig ukjent hva som var årsaken.

Direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier til kanalen at en situasjon der man ikke kan være sikker på at man har nådd gjennom, er alvorlig.

– Nå får vi vente på rapporten som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal få. Så får vi se om det er noen tiltak der som er viktig, eller om dette var en rent teknisk hendelse som kan skje, sier hun.

Les også: Leiebolig: – Mange tar til takke med dårlige boliger fordi de er redde for å bli sagt opp (+)

Les også: Anmeldelse: «So Long, Marianne»: Et langt og lyrisk kjærlighetsdrama (+)

Les portrett av Einar Selvik: – Jeg er opptatt av å ikke klatre i trær som ikke har røtter (+)