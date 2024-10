Mehl mener nordisk politi må samarbeide tettere ved alvorlige kriser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tar derfor initiativ til å utvide samarbeidet vi allerede har med Sverige til hele Norden, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

I 2018 inngikk Norge og Sverige en avtale mellom politiets spesielle bistandsenheter om å bistå hverandre i krisesituasjoner. Disse enhetene har spesiell kompetanse til å avverge og håndtere terrorhendelser, og organisert og annen alvorlig kriminalitet.

De spesielle innsatsenhetene i Norge består av de nasjonale beredskapsressursene; beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombetjenesten, krise- og gisselforhandlertjenesten, i tillegg til teknisk/taktisk spaning.

– Den siste tiden har vi fått et nytt eksempel på at terrortrusselen kan endre seg brått. Da er det viktig at vi kan sette inn tilstrekkelig med ressurser der det trengs, sier Mehl.

Politidirektøren følger nå opp arbeidet med sine nordiske kollegaer, opplyser justisdepartementet.

